Selecionador do Gana pediu "calma" a Fatawu no momento do remate

Na ressaca da vitória do Gana frente à Nicarágua por 1-0 com golo de Fatawu, o selecionador da equipa africana revelou que manteve uma conversa com o jogador do Sporting que acabou por revelar-se inspiradora."É um extremo muito bom dotado de um remate muito forte, mas por vezes precisa de ser mais paciente e preciso no momento da finalização em vez de tentar atirar de qualquer lado", afirmou o técnico Otto Addo, à imprensa ganesa, onde ainda revelou pormenores sobre forma como preparou o seu jogador para a partida em causa: "Disse-lhe que se devia sentir livre para apostar no um contra um; podia tentar jogar nas costas dos adversários; se tivesse oportunidade que utilizasse o pé esquerdo de forma gentil...quando o faz tem mais facilidade em ser preciso no remate de forma a marcar", explicou Oddo.Recorde-se que o jovem, de 18 anos, já conta com 13 internacionalizações ao serviço do Gana e, com esta revelação, o técnico quis acabar com as dúvidas que existem em relação à chamada do futebolista que contabiliza poucos minutos de competição no Sporting. Curiosamente, recorde-se que Rúben Amorim também já admitiu que por vezes Fatawu se mostra precipitado no momento da finalização.