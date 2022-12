Sem rodeios e firme no passo seguinte

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A vitória clara por números robustos do Sporting deu para apresentar uma versão de cabeça limpa dos leões após a paragem competitiva e, acima de tudo, reiterar a confiança de Amorim num projeto no qual é um dos principais rostos. Na ressaca da renovação de contrato até 2026, o técnico foi claro na análise ao encontro – que "deixou um bom sinal" e onde "tudo correu bem", mas faltou "melhorar a eficácia" –, fazendo um paralelo para o capítulo que aí vem, onde espera dificuldades. Todavia, está convicto no sucesso da equipa, como vincou à pergunta de Record.

"A renovação foi feita sabendo que os jogos é que ditam. Isso não mudou, tendo um ano ou três [a mais]. Interesse de fora sempre houve. O que digo é que se tiver de sair, será pela cláusula ou para casa. Gosto de estar aqui, sabendo que estou a gastar algum crédito que passou nesta fase má. Acredito que podemos fazer muito melhor pelo clube. Renovámos, acabámos com a conversa e toda a gente está de pedra e cal a olhar para o futuro do Sporting. Enquanto quiserem e eu quiser, vamos estar aqui a lutar pelo Sporting", frisou, para 'bom inglês' ouvir, tal como garantira Varandas na véspera, ciente do interesse da Premier League.

Amorim está preparado para a dureza das competições, "com os "lugares de Champions a diminuir" e para... o futuro. "Sou muito menos ingénuo do que há 3 anos. Se tiver de sair, alguém terá de pagar a cláusula", vincou.

Já o duelo com o Farense permitiu testar alguns jovens, num processo "passo a passo", e não deixou de elogiar Paulinho, "mais limpo da cabeça". "Fez uma grande exibição, mas pode ainda fazer melhor", destacou.