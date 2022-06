Semana vai dar impulso a Franco Israel

Adán continuará dono e senhor da baliza do Sporting em 2022/23, mas o posto será reforçado dada a saída de João Virgínia, o número 2, cujo empréstimo não foi renovado junto do Everton.Como Record noticiou, Franco Israel é o escolhido e o negócio com a Juventus está perto da conclusão, o que pode suceder já na próxima semana. O internacional sub-20 pelo Uruguai, de 22 anos, já deu o ‘sim’ aos leões para as próximas cinco épocas, restando à Vecchia Signora dar o seu veredicto quanto à proposta em cima da mesa, inferior a 1 milhão de euros e com os italianos a reservarem 40 por cento do passe de Israel.