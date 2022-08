Sérgio Matos premiado com contrato profissional

Sérgio Matos assinou contrato profissional com o Sporting, o que o deixa "feliz". O avançado de 16 anos, que tem Pote como referência – "um bom finalizador" – espera chegar à equipa principal."Sinto-me feliz. Isto quer dizer que o Sporting acredita em mim, no meu potencial e isso é muito bom. Gosto muito de estar no Sporting, dou-me bem com toda a gente", disse o jovem, à Sporting TV.Sobre Pote, os elogios são vários. "É um bom finalizador, tem uma óptima técnica e ocupa bem os espaços. O meu grande sonho é poder, com esta camisola, chegar à equipa principal. Tenho esse sonho e objetivo".