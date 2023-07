Sessão no TAS por Etienne Catena

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), em Lausanne, na Suíça, recebe hoje uma audiência que opõe o Sporting à Roma, devido a um diferendo por Etienne Catena., os italianos exigem ser ressarcidos, por via do mecanismo de solidariedade, pelo central de 19 anos, que trocou a Roma por Alvalade em 2021. Em janeiro, saiu para o Pescara.