Sete adeptos do Sporting libertados sob fiança após rixa em Maiorca

Após a final da Liga dos Campeões de futsal, que teve lugar no último domingo entre Sporting e Palma Futsal, ocorreram desacatos na madrugada de domingo para segunda-feira numa zona de bares e discotecas na ilha de Palma de Maiorca que resultou em confrontos entre cerca de 50 pessoas, entre elas adeptos ligados ao Sporting.De acordo com fonte policial da Guardia Civil, contactada por Record, a rixa protagonizada por meia centena de elementos na rua Oliveira, na localidade de Magaluf, foi originada por volta das 5h00 após altercações e desacatos ocorridos ainda numa discoteca no local, o que despoletou logo depois a rixa já na via pública. Segundo as autoridades espanholas, mais de uma dezena de elementos que participaram na rixa eram de nacionalidade portuguesa e, neste caso, adeptos do Sporting alegadamente ligados à claque Juventude Leonina.A situação provocou um total de 11 feridos, cinco dos quais polícias e outras seis pessoas por agressões, uma delas com ferimentos ligeiros que foi encaminhada para o hospital mais próximo. Chamada a intervir, a Guardia Civil deteve mais tarde, através do acesso às imagens de videovigilância, um grupo de jovens, no total 10 elementos, entre os quais sete deles adeptos portugueses pelo motivo de terem sido os causadores das cenas de pancadaria. Já outras duas mulheres foram detidas por agressões aos polícias, além de um indivíduo romeno por ter desferido um murro que deixou outra pessoa inconsciente.No seguimento das detenções, as 10 pessoas em causa foram presentes na tarde de segunda-feira a tribunal, entre elas os sete adeptos dos verdes e brancos, acabando por ser libertadas sob fiança.