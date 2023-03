Sete internacionais hoje em ação

O Sporting estará hoje espalhado pelo Mundo, dado que sete dos seus jogadores vão entrar em ação, ao serviço das respetivas seleções, naqueles que serão os últimos jogos antes de regressarem à Academia.

Nesse sentido, a presença dos leões será particularmente notada na Ásia. Morita abre o dia em representação do Japão, frente à Colômbia (11h20), em Osaka; já Coates e Ugarte atuam ali ‘ao lado’, em Seul, diante da Coreia do Sul (12h). Quer o nipónico, como os sul-americanos, vão lutar pela conquista da Taça Kirin.

De um continente para o outro, Essugo, Mateus Fernandes e Chermiti – bem como outros oito jogadores dos escalões de formação do clube – disputam pelos sub-19 de Portugal o último jogo da Ronda de Elite, frente à Croácia (17h), já com lugar garantido ao Europeu da categoria. Em África, Fatawu, nos sub-23 do Gana, reencontra a Argélia (17h), na qualificação para a CAN da categoria.

Inácio de volta

De entre os internacionais, Gonçalo Inácio será o primeiro a regressar a Alcochete, já hoje. O central estreou-se por Portugal com o Liechstenstein e ficou na bancada no Luxemburgo.