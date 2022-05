Sete pessoas identificadas por arremesso de tochas no Portimonense-Sporting

O encontro entre Sporting e Portimonense, na recente jornada, ficou marcado por um momento de interrupção da partida, no seguimento de tochas lançadas para o relvado por parte de adeptos dos verdes e brancos, situação que levou mesmo à atuação da polícia relativamente aos elementos em causa. Nesse sentido, de acordo com informações recolhidas por Record, a PSP já identificou sete adeptos do Sporting devido à situação do uso de pirotecnia no jogo em causa no Algarve.Tal como sucedeu noutras ocasiões em que se registou o arremesso de várias tochas ou material pirotécnico para o relvado de uma partida, aos elementos em causa irá ser interposta uma medida cautelar, sendo que esses adeptos irão aguardar o final do processo impedidos de aceder aos estádios e eventos desportivos. Além disso, poderão ter de pagar uma multa entre 1.000 e 2.000 euros, sendo que o processo aguarda, claro, um veredito final.Recorde-se que a situação em causa na visita do Sporting ao Portimonense levou até ao descontentamento de Porro, ala dos leões que ficou desagradado com o arremesso de tochas, uma vez que a equipa de Amorim estava precisamente em momento ofensivo. Um dos artefactos pirotécnicos chegou mesmo a passar junto ao internacional espanhol de 22 anos. Nesse momento do lançamento de tochas, o árbitro da partida, Rui Costa, foi mesmo obrigado a interromper o encontro de forma a permitir que as forças de segurança retirassem os responsáveis pelo incidente. Assim que o problema foi resolvido, o árbitro reiniciou o encontro e, até ao final, não se voltaram a registar quaisquer problemas de segurança.De resto, esta situação não é novidade nos encontros disputados pelo Sporting esta temporada. A primeira situação similar esta temporada sucedeu a 28 de novembro de 2021 quando, frente ao Tondela no Estádio de José Alvalade, uma tocha arremessada das bancadas caiu na área da equipa visitante.Tal situação voltou a ocorrer mais recentemente no encontro da 1ª mão das meias-finais da Taça de Portugal entre Sporting e FC Porto e que teve grande eco e repercussões. No decurso do clássico disputado em Alvalade, a 2 de março, o encontro foi interrompido por quatro ocasiões durante vários minutos devido ao arremesso de tochas desde a bancada Sul do estádio e mais tarde a PSP registou algumas identificações de adeptos. No decorrer do caso, as autoridades responsáveis suspenderam cinco adeptos a título preventivo da entrada nos recintos desportivos, numa identificação possível através do sistema de videovigilância do Estádio de José Alvalade.De acordo com o Artigo 183.º do regulamento, "se, no decurso da mesma época desportiva, o clube for punido uma terceira vez pelo comportamento previsto no n.º 1 do presente artigo [neste caso, arremesso de artefactos pirotécnicos para o relvado no decorrer de um jogo] e, desde que a conduta em causa determine que o árbitro, justificadamente, atrase, por período superior a 2 minutos, o inicio ou reinício do jogo ou leve à sua interrupção por igual período, é punido com a sanção de realização de jogos à porta fechada a fixar entre o mínimo de um e o máximo de três jogos e, acessoriamente, com a multa de montante a fixar entre o mínimo de 100 UC e o máximo de 200 UC."