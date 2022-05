Rúben Amorim revela o onze do Sporting para o último jogo da época

Rúben Amorim revelou esta sexta-feira, véspera do último jogo do Sporting na Liga Bwin, o onze titular do jogo com o Santa Clara (amanhã, 20H30, em Alvalade)."Vai jogar o João Virgínia, o Nuno Santos, o Inácio, o Seba (Coates), Neto, o Porro, Bragança, Palhinha, Pote, Sarabia e o Tabata", afirmou no final da conferência de imprensa.