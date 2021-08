«Siga o car... marca mas é a merda da falta»: relatório do árbitro revela o que disse Jorge Vital

Jorge Vital, treinador de guarda-redes do Sporting, foi suspenso por um jogo e punido com 2.040 euros de multa pelo Conselho de Disciplina da FPF na sequência da expulsão no jogo da 1.ª jornada frente ao Vizela por "protestos contra a equipa de arbitragem". O técnico não vai assim poder marcar presença na deslocação dos leões ao terreno do Sp. Braga.





"Utilizou gestos e/ou linguagem ofensiva, insultuosa ou abusiva, levantou-se do banco e correu na direção do AA1 dizendo: 'Siga o car... marca mas é a merda da falta', conforme Relatório doÁrbitro", pode ler-se no documento.A situação ocorreu já perto do final do Sporting-Vizela. Jorge Vital recebeu o cartão vermelho e consequente ordem de expulsão por parte do árbitro da partida, António Nobre. O técnico estava num anexo, junto ao banco principal do Sporting e, de repente, foi possível ver o juiz do encontro a dirigir-se para essa zona e já a puxar da cartolina vermelha. A indicação terá sido dada pelo árbitro assistente que estava a acompanhar o ataque leonino na 2ª parte.O Sporting foi também punido com multas de mais de 10 mil euros devido ao comportamento de adeptos