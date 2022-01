Simão Soares assinou um contrato de formação com o Sporting com apenas 14 anos de idade e revelou o contentamento por esse momento à televisão do clube."É muito importante para mim. Atingi mais um objetivo na minha caminhada no Sporting. É algo que que me fará trabalhar ainda mais e dar tudo dentro de campo para lutar pelos meus objetivos", reiterou o jovem médio dos leões que tem Palhinha como referência.Simão está de olho na estreia na equipa principal no futuro. "Motiva-nos a trabalhar ainda mais ver que muitos jovens de 16 ou 17 anos chegam lá", reiterou.