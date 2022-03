Síndrome gripal tira Gonçalo Inácio do Moreirense-Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um síndrome gripal tirou Gonçalo Inácio do Moreirense-Sporting, confirmou fonte dos leões a, depois de o nome do central, de 20 anos, não ter aparecido na ficha de jogo.No lugar do camisola 25 encontra-se Feddal, marroquino que regressa assim ao onze, para um eixo defensivo também composto por Neto e Coates.