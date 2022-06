Sivasspor quer Bruno Tavares por empréstimo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Bruno Tavares pode estar a caminho da Turquia. Segundo o jornal turco 'Fanatik', o Sivasspor - 10.º no campeonato na época passada - pretende fazer uma proposta de empréstimo ao Sporting.O extremo, de 20 anos, que joga na equipa B, não integra os planos dos leões para a próxima época e chegou a falar-se de uma possível ida para o Chipre.Segundoapurou junto de fonte próxima do jogador, Bruno Tavares recebeu indicações para se apresentar na Academia no dia 27 deste mês, às 9 horas, de modo a dar início aos trabalhos de pré-época da equipa B.