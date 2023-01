Sky Sports adianta que o interesse do Tottenham em Porro esfriou

A Sky Sports escreve esta segunda-feira que o interesse do Tottenham em Pedro Porro esfriou, em consonância com o que Record havia escrito sobre a possível transferência que não deverá ser realizada, a acontecer, antes do final da temporada.De acordo com a cadeia de televisão inglesa, os spurs não querem avançar para negociações nos termos atuais, com a direção dos leões a apontar para a cláusula de rescisão do lateral-direito espanhol no momento de começar a conversar: o valor fixa-se nos 45 milhões de euros.O técnico Antonio Conte tem Emerson Royal, Matt Doherty e Djed Spence como opções para o lugar mas nenhum conseguiu agarrar o lugar até agora.O internacional espanhol, de 23 anos, soma dois golos em 21 jogos oficiais esta temporada e está também a ser seguir por Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid e Juventus, como o nosso jornal adiantou.