Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Slimani a pensar no clássico: Amorim chama caçador de dragões para ganhar ritmo Avançado aponta a um regresso emotivo hoje em Alvalade, já de olho no duelo com o FC Porto, a maior vítima





• Foto: Sporting CP