Slimani acusa Amorim de usar "pretextos" e promete: «Verdade irá saber-se em breve»

ça s'est passé qu’il as pas aimé que je sois performant et être obligé d'enlever son joueur à lui Alors il a trouvé des prétextes mais tous ces vérités vont apparaître bientôt — Islam Slimani (@slimaniislam) August 26, 2022

Um dia depois de ter sido anunciado como reforço do Brest , e de já ter prestado declarações ao seu novo clube, Islam Slimani abordou pela primeira vez a saída do Sporting. Fê-lo na rede social Twitter, em resposta a uma sequência de comentários sobre a sua saída e o facto de Rúben Amorim não ter apostado no argelino."O que aconteceu foi que ele [Rúben Amorim] não gostava do facto de eu estar a render e, por isso, estar a forçá-lo a deixar de fora o seu jogador [Paulinho]. Por isso decidiu usar pretextos, mas a verdade irá saber-se em breve", prometeu.