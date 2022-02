Slimani encantado com o regresso: «O Sporting é a minha casa»

Aí está Slimani! O avançado argelino voltou ao Sporting e, nas primeiras declarações como reforço de inverno, explica por que quis regressar ao clube que o projetou para a Premier League."Volto porque os adeptos e o clube gostam de mim. Isso para mim é o mais importante no futebol. Tinha saudades do Sporting, dos adeptos e de Alvalade. Por isso, a decisão foi muito fácil. Foi com esta camisola que fui mais feliz. O Sporting é a minha casa, sinto-me bem aqui e sou feliz aqui. É muito bom regressar", disse Slimani, esta tarde, aos meios de comunicação dos leões.Após passagens por Leicester, Newcastle, Fenerbahçe, Monaco e Lyon, o novo camisola 9 do Sporting reencontrou na Academia velhos conhecidos como Coates ou Esgaio. "Foi muito bom reencontrá-los a eles e ao nosso Paulinho. Estou de volta para ajudar a equipa e o clube", sublinha o ponta-de-lança, que assinou até 2023, com mais uma época de opção.