Slimani com nova mensagem nas redes sociais: «Nunca irei parar»

Horas depois de Rúben Amorim assumir, mais uma vez que não conta com Islam Slimani para a próxima temporada , o avançado internacional pela Argélia recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem em jeito de resposta ao treinador dos leões.Primeiro, Islam Slimani partilhou uma fotografia com adeptos do Sporting com máscaras da cara do jogador. "Mais do que adeptos", escreveu o argelino, através dos stories do Instagram, tendo de seguida publicado uma outra imagem. Desta vez, é o próprio avançado quem surge na fotografia, de costas voltadas, ao lado de um amigo, com a seguinte mensagem na camisola: "Não irei parar."