Slimani convocado para o duplo confronto da Argélia frente aos Camarões

Djamel Belmadi, selecionador da Argélia, divulgou este sábado os convocados para o duplo confronto frente aos Camarões, de qualificação para o Mundial'2022, entre os quais está Islam Slimani, avançado que regressou ao Sporting no mercado de inverno e que leva, até ao momento, quatro golos em seis jogos.A Argélia defronta os Camarões em duas mãos: fora de portas no dia 25 de março, pelas 17h00, e em casa a 29 do mesmo mês, pelas 20h30.Na convocatória estão também nomes como Riyad Mahrez (Manchester City).