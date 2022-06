Slimani dispensado do particular da Argélia

Depois de ter realizado os dois encontros da Argélia de qualificação para a fase final da CAN'2023, Islam Slimani foi dispensado do derradeiro jogo da seleção magrebina, neste caso o particular diante do Irão, que irá ser disputado domingo em Doha. O avançado de 33 anos, que foi capitão dos verts diante de Uganda e Tanzânia nas partidas respeitantes à qualificação para a CAN, teve autorização do selecionador Djamel Belmadi para se ausentar dos trabalhos, não seguindo viagem com a comitiva para a capitar do Qatar.Além de Slimani, também M'Bolhi e Mandi foram dispensados nesta fase da concentração da seleção argelina. Recorde-se que Slimani encontra-se contratualmente ligado ao Sporting por mais uma temporada, mas não entra nas contas de Rúben Amorim para os leões na próxima temporada. De resto, tal como já foi noticiado, o internacional argelino de 33 anos está na lista de alvos do Al Hilal, da Arábia Saudita, bem como do Fenerbahçe, de Jorge Jesus - técnico com quem trabalhou no Sporting - e Nottingham Forest.