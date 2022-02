Slimani e Edwards às ordens de Amorim

A imagem que os sportinguistas tanto queriam (re)ver: aí está Slimani à leão



Já com Coates nas opções de Rúben Amorim, depois de ter estado ao serviço da seleção do Uruguai, o Sporting voltou esta quinta-feira ao trabalho na Academia, de olhos postos no jogo com o Famalicão.Pela primeira vez, os reforços Marcus Edwards e Islam Slimani estiveram com o todo o restante grupo na Academia, desde logo o capitão Coates. O inglês fez os seus primeiros minutos de leão ao peito na quarta-feira, com o Belenenses SAD. O argelino só foi apresentado esta quinta-feira, pelo que fez a estreia… no regresso a uma casa que bem conhece.Após a vitória confortável obtida no Jamor (4-1) na 20.ª jornada da Liga, os titulares fizeram trabalho de recuperação, como é habitual. Os restantes jogadores, incluindo Edwards e Slimani, estiveram à disposição de Rúben Amorim e da equipa técnica no relvado.A equipa regressa aos treinos sexta-feira pelas 10h30. O encontro com o Famalicão está marcado para as 20h30 de domingo, no Estádio José Alvalade.