Islam Slimani foi eleito melhor avançado do mês de março pelos principais treinadores da Liga Bwin.O argelino do Sporting acumulou 21,48 por cento dos votos e superou a concorrência de dois jogadores do FC Porto: Evanilson, com 18,52 por cento, e Taremi, que fechou o pódio com 13,33.Nos três jogos que disputou ao serviço dos leões no tempo referido, Slimani apontou três golos, contribuindo para o mês totalmente vitorioso da equipa de Rúben Amorim no campeonato.