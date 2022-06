Slimani focado na seleção

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Numa altura em que o futuro de Slimani vive uma indefinição, com o jogador afastado das opções de Amorim no Sporting e fora das contas para 2022/23, o avançado de 33 anos deixou claro que o seu foco passa pela... Argélia.





“O meu próximo objetivo? O mesmo que a seleção nacional: qualificar-me para a fase final da CAN’2023. O resto veremos depois”, disse Slimani, após o triunfo dos magrebinos contra o Uganda (2-0), quando confrontado com uma pergunta sobre a seleção e não sobre o Sporting. De resto, no jogo de qualificação para a CAN’2023, Slimani mereceu a confiança do técnico Djamel Belmadi, figurando como capitão de equipa. Após os duelos pela Argélia, Sli terá de procurar clube, pois não conta para Rúben Amorim. O Al Hilal e o Fenerbahçe são hipóteses, tal como o Nottingham Forest.