Slimani importante na adaptação de Fatawu

Nos primeiros dias de trabalho, Fatawu encontrou em Slimani o parceiro para o ajudar no processo de integração. Como se percebe pelas imagens dos treinos, o argelino tem sido uma ajuda preciosa nesta fase. Curiosamente, os dois jogadores até já se defrontaram ao serviço das respetivas seleções, num particular realizado a 5 de janeiro. Fatawu foi titular pelo Gana enquanto Slimani saiu do banco e fez o 3-0.