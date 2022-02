Slimani já está em Lisboa para reforçar o Sporting: «Estou contente»

Um regresso 'a casa': as imagens da chegada de Slimani a Lisboa



Slimami acabou de chegar a Lisboa para reforçar o Sporting. À chegada à capital portuguesa, o avançado argelino foi parco em palavras. "Estou contente", afirmou, remetendo para amanhã mais declarações.O avançado rescindiu contrato com Lyon, e regressa assim a uma 'casa' que já representou entre 2013 e 2016. O internacional argelino, de 33 anos, aterra hoje em Lisboa, onde será esperado por responsáveis do Sporting, que o levarão, tudo indica, para a Academia. Não ficará, ao contrário de Edwards, concentrado com a equipa, mas deverá marcar presença no Jamor para assistir ao duelo com o Belenenses SAD. O ‘novo’ camisola 9 do leão será reapresentado pelo clube amanhã.