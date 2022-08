Slimani já rescindiu com o Sporting e vai ser reforço do Brest

Sporting e Slimani já rescindiram o contrato que os ligava até 2023, sabe, estando neste momento o ponta-de-lança, de 34 anos, a ultimar detalhes antes de rubricar um vínculo com o Brest, emblema da Ligue 1.Esse será, sabemos, de uma época, com outra de opção: tudo deve tornar-se oficial na quarta-feira, após o internacional argelino realizar os habituais e imprescindíveis exames médicos.A SAD liderada por Frederico Varandas resolve, assim, um dos principais problemas relacionados com os futebolistas excedentários, neste caso o avançado que Rúben Amorim riscou em abril último, após cisão entre ambos.Representava, por ano, um custo de 3,2 milhões de euros em salários (ordenado bruto), sendo ressarcido em sensivelmente metade do valor líquido (50% de 1,6 M€) para se tornar um jogador livre.