O Sindicato de Jogadores distinguiu Slimani como o melhor jogador do mês de março, fruto dos três golos apontados em outros tantos jogos disputados.Regressado ao futebol português no último mercado de inverno, o internacional argelino bisou frente ao Arouca (2-0) e assinou o primeiro golo no triunfo dos leões diante do Moreirense (2-0).O camisola 9 leonino recolheu 15,89% dos votos superando assim os rivais Gonçalo Ramos (13,10%) e Fábio Vieira (12,41%).