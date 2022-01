Slimani foi oferecido ao Sporting mas tem ordenado proibitivo: conheça ponto da situação

Hoje, com 33 anos - faz 34 em junho - a Super Slim restam-lhe poucos meses de ligação aos franceses, por quem assinou por época e meia. Saiu do Sporting em 2016, a troco de 30 milhões de euros, para a Premier League, após 111 jogos e 57 golos pela equipa principal. Na atual, soma 16 jogos pelo emblema da Ligue 1, 4 golos e uma assistência.

Islam Slimani foi oferecido ao Sporting, o nome foi analisado pela cúpula do futebol leonino, mas ao queapurou é praticamente impossível que se torne reforço de inverno do campeão português: entre as principais razões destaca-se o elevado ordenado que aufere no Lyon, com quem tem contrato até final da época (perto dos 3 milhões de euros), além de, no passado, já ter sido descartado pelo treinador Rúben Amorim como peça que encaixasse na sua ideia de jogo.É verdade que o futebol muda e que o próprio técnico já assumiu que os verdes e brancos atuam de forma diferente do que há um ano, altura em que o internacional argelino se desvinculou do Leicester, de Inglaterra, e também entrou na órbita do Sporting, aceitando baixar o salário para regressar a uma casa que bem conhece, algo não aconteceu. No entanto, dificilmente o timoneiro verde e branco viabilizará esta chegada, precisamente pela mentalidade com que encara a formação dos seus grupos.