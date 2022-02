Slimani pronto a utilizar vai “trabalhar muito”

Já com três treinos sob o comando de Rúben Amorim, Slimani, reforço de inverno do Sporting, aponta não só à convocatória para a jornada 21 do campeonato, amanhã, diante do Famalicão, em Alvalade, como também gera expectativa rumo aos primeiros minutos de leão ao peito desde que deixou o clube, em 2016, então para atuar nos ingleses do Leicester.

Ontem, os leões divulgaram as primeiras fotografias do internacional argelino, de 33 anos, a trabalhar na ala profissional da Academia (estreou-se na véspera), garantindo um plantel 100% à disposição do técnico, que com o Belenenses SAD, a meio da semana, já promoveu a entrada de Edwards, outro dos nomes que chegaram na última janela, do V. Guimarães.

Uma mensagem reforçada

À tarde, o internacional argelino, ainda a viver dias de sonho com o regresso a “casa”, utilizou as redes sociais para reforçar a mensagem do dia anterior, a de que tudo fará para conquistar coisas no Sporting.

“Muito feliz por estar de volta a casa, ao meu clube e aos seus grandes adeptos. Vamos trabalhar muito e dar tudo para alcançar os objetivos”, atirou, na antecâmara de poder ouvir o seu nome ecoar em Alvalade.