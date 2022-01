Slimani publica foto e os adeptos do Sporting fazem pedido

Slimani foi oferecido à SAD do Sporting e alvo de análise por parte da estrutura verde e branca, entre a qual se insere Rúben Amorim, que acabou por dar o aval ao argelino, de 33 anos. No entanto, o grande entrave à concretização do negócio prende-se com as diferenças salariais entre as partes.Esta dificuldade não impede contudo os adeptos do Sporting de sonhar e de fazer um pedido ao ex-avançado leonino. Bastou o argelino publicar uma imagem no Instagram para os comentários serem invadidos com apelos de simpatizantes leoninos: "Volta Sli".Os leões não estão dispostos a furar o teto salarial, logo ‘só’ oferecem um salário de 1 milhão de euros por ano; já Slimani, que aufere três vezes mais no Lyon, está disposto a ceder, todavia, ainda se encontra a uma distância considerável. Ao dia de ontem, o cenário mais provável passava pela permanência no Lyon.