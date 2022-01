Oficial: Slimani é reforço do Sporting após rescindir com o Lyon

Islam Slimani rescindiu contrato com o Lyon e é reforço do Sporting. A confirmação foi dada pelo próprio clube francês. O internacional argelino, de 33 anos, é esperado amanhã em Lisboa para iniciar a sua segunda etapa no clube leonino, que representou entre 2013 e 2016. Nesse período, apontou um total de 57 golos em 111 jogos.Recorde-se que Slimani já havia manifestado, no verão passado, o desejo de voltar a Alvalade . "O Sporting é a minha casa. Para mim é sempre bom estar aqui. Faltam os adeptos, mas para mim Alvalade é um estádio especial. Saudades? De tudo! Adeptos, clube, Portugal, comida portuguesa, sol…", disse após o Troféu Cinco Violinos.Depois das saídas de Tiago Tomás e Jovane, Rúben Amorim recebe uma 'prenda' para a frente de ataque.