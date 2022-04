Slimani responde a utilizadores no Twitter: «Quando não se sabe do tema mais vale estar calado»

Parfois, quand on ne sait rien, il vaut mieux se taire — Islam Slimani (@slimaniislam) April 24, 2022

A polémica envolvendo Islam Slimani, afastado por Rúben Amorim da convocatória no último jogo e com reparos públicos do treinador, continua a marcar a atualidade do Sporting. Nas redes sociais, este tem sido um tema discutido... com o próprio jogador atento ao que se diz. Tanto assim é que este respondeu a alguns utilizadores no Twitter."Às vezes, quando não se sabe do assunto mais vale estar calado", atirou o internacional argelino, quando um dos internautas dizia que Rúben Amorim tinha razão em exigir mais de Slimani, já depois de outro recordar as palavras do treinador leonino sobre o tema, esta manhã:"Tenho uma responsabilidade completamente diferente do Slimani, não há nada a dizer, tudo o que tinha a dizer disse ao Slimani, à direção e aos meus jogadores, tudo cara a cara. Para mim é um assunto encerrado", disse Amorim na conferência de antevisão ao jogo com o Boavista.