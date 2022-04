Slimani: «Sem beber e sem comer, mas sempre treinei arduamente pelo meu clube e ninguém me tira isso»

Rúben Amorim sobre Slimani: «Garanto que o Sporting não volta a ter aquele ambiente de quando cheguei» Rúben Amorim sobre Slimani: «Garanto que o Sporting não volta a ter aquele ambiente de quando cheguei»

Slimani deixou esta sexta-feira uma mensagem nas redes sociais, após ter ficado de fora do jogo da 2.ª mão das 'meias' da Taça de Portugal, diante do FC Porto."Sem beber e sem comer, mas sempre treinei arduamente pelo meu clube e ninguém me tira isso", escreveu o avançado do Sporting no Instagram.Recorde-se que ontem Rúben Amorim foi confrontado com o facto de ter deixado o argelino de fora da ficha de jogo e assumiu que se tratou de uma "opção técnica", deixando ainda a garantia de que apenas "os que treinam melhor jogam e são convocados".