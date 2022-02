Slimani sobe a fasquia no Sporting: «Sou mais experiente e melhor do que da primeira vez»

A imagem que os sportinguistas tanto queriam (re)ver: aí está Slimani à leão



A imagem que os sportinguistas tanto queriam (re)ver: aí está Slimani à leão

Apresentado esta tarde, após treinar pela primeira vez às ordens de Rúben Amorim, Slimani admite que se sente identificado com o estilo de jogo do Sporting atual. "O Sporting joga muito bom futebol. Conheço bem a casa e também conheço bem o estilo de jogo do míster Rúben Amorim", garantiu o avançado argelino, que na primeira passagem por Alvalade, entre 2013 e 2016, marcou 57 golos em 111 jogos.Aos 33 anos, e depois de ter rendido 30 milhões de euros aos cofres da SAD quando se transferiu para o Leicester, em 2016, ‘Super Slim’ regressa com a ambição de sempre e determinado em deixar marca. "Espero marcar muitos golos. Sou um Slimani mais experiente, mais vivido e, a meu ver, um Slimani melhor do que o da primeira vez", afirma.Contratado ao CR Belouizdad, em 2013, por 300 mil euros, Slimani passou de ser um ilustre desconhecido para um ser um dos jogadores mais acarinhados pelos adeptos do Sporting nos últimos anos."O futebol é mesmo assim. Quando deixas boas recordações é assim. Os adeptos gostam de mim e eu gosto do Sporting e dos adeptos", reforça.