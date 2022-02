Slimani: «Sporting está no meu coração e é a minha casa»

Slimani regressou a Alvalade e não escondeu a sua felicidade. "Foi um momento especial...é como voltar para casa e rever esta família. O Sporting está sempre no meu coração e é a minha casa. Vou dar tudo para marcar e ajudar a equipa". afirmou o avançado, à Sporting TV, onde ainda comentou o jogo com o Famalicão e o clássico da próxima sexta-feira: "Esta vitória foi muito importante. Agora vamos pensar jogo a jogo para ganharmos o máximo de partidas. Temos quatro dias para preparar o jogo com o FC Porto, e posso dizer que será um jogo normal para ganhar. Foi o que fizemos frente ao Famalicão, e é o que faremos frente a todas as outras equipas".