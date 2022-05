Slimani viajou até ao Mónaco

O futuro de Islam Slimani não passa pelo Sporting conforme garantiu Rúben Amorim e, nesse sentido, apesar de estar renitente em deixar o clube, o avançado já rumou ontem ao Mónaco, onde vai refletir sobre as soluções para a carreira.





Como aconteceu antes do seu regresso a Alvalade, em janeiro, o argelino deverá reunir-se com os seus representantes no Principado. Slimani, de 33 anos, aproveitou para partilhar uma fotografia no destino. “Curta pausa”, legendou.