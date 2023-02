Só uma baixa num dia de boas notícias: as últimas do treino do Sporting

O Sporting deu mais um passo rumo ao clássico frente ao FC Porto, marcado para o próximo domingo, às 18h00: Rúben Amorim orientou na manhã desta sexta-feira mais uma sessão de trabalho, já com a notícia de que Paulinho, despenalizado pelo TCAS, poderá jogar diante dos azuis e brancos, e sem alterações no boletim clínico.

Nesse, continua apenas Daniel Bragança, médio que prossegue a recuperação à operação ao joelho direito, onde se lesionou gravemente ainda em julho.





No sábado há novo apronto matutino, com o treinador dos verdes e brancos a realizar a sua antevisão, e ao contrário do que tem sido hábito nos jogos em casa (de manhã, na Academia), esta acontecerá às 19h00 horas, no Auditório Artur Agostinho, no Estádio José Alvalade.