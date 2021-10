Soares Franco: «É fundamental a aprovação das contas. Até para a renovação do empréstimo obrigacionista»

Filipe Soares Franco, ex-presidente do Sporting (entre 2005 a 2009), destacou a importância da aprovação das contas referentes a 2019/20 e 2020/21.





"Nao acredito (que as contas não sejam aprovadas). Acho que os sócios têm consciencia do excelente trabalho que a equipa do presidente Varandas tem feito e vão dar o sim. É fundamental a aprovação das contas... até para a renovação do empréstimo obrigacionista", disse o antigo líder aos jornalistas, à entrada para o Pavilhão João Rocha, onde decorre a Assembleia Geral , frisando que não vê razões para eleições antecipadas."Não percebo a contestação. Primeiro, Isso faz-se no fim do mandato, não antes de acabar. Segundo, se as contas estão certas, que é o que interessa, não há razão nenhuma para não aprová-las. O Sporting viveu momentos muito dificeis. Não só antes de Varandas ser eleito... depois a Covid... Isso teve um grande impacto na vida financeira do Sporting. As pessoas não podem esquecer-se de que não houve receitas de bilheteira", acrescentou Soares Franco."Uma coisa é uma alteração nos estatutos para que o presidente tenha que ser eleito com maioria. Isso estou totalmente de acordo. Vale a pena pensar e, eventualmente, aprovar. Quanto ao resto, acho que não há sentido nenhum", concluiu.D.P.