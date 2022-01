Soares Franco reforça apoio a Frederico Varandas

Filipe Soares Franco, antigo presidente do Sporting, fez em entrevista à TSF vários elogios à direção liderada por Frederico Varandas, que considera merecer um novo voto de confiança nas eleições de 5 março."Todos os sportinguistas em plenos direitos podem candidatar-se seja a que lugar for. No entanto, há que reconhecer que esta direção tem feito um esforço muito significativo e um trabalho francamente positivo, isto para não dizer notável, e portanto, no meu ponto de vista, deveria ser dada uma oportunidade a esta direção para terminar um trabalho ainda por concluir", disse.