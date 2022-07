Álvaro Sobrinho acusado de desviar 15 milhões de euros para o Sporting

O Ministério Público acusa Álvaro Sobrinho, a respeito da investigação no caso BESA, de ter desviado 15 milhões de euros para a SAD do Sporting. De acordo com o que foi noticiado pelo Observador, que revelou ter tido acesso ao despacho de encerramento do inquérito ao caso, o Departamento Central de Investigação Criminal (DCIAP) acusa o ex-presidente executivo do BESA Angola de um total de 33 delitos, a par de Ricardo Salgado (ex-presidente executivo do BES), Amílcar Morais Pires (ex-administrador financeiro do BES), Hélder Bataglia (ex-administrador do BES Angola) e Rui Silveira (ex-administrador do BES), com alguns dos fundos utilizados no emblema leonino.Recorde-se que Álvaro Sobrinho, um dos acionistas de maior relevo na Sociedade leonina, encontra-se sob suspeita de ter investido na SAD do Sporting com dinheiro proveniente do BES Angola (BESA), instituição que presidiu entre 2001 e 2012, através da Holdimo, conduzindo a suspeitas de lavagem de dinheiro.A este respeito, no âmbito da investigação, a Polícia Judiciária chegou a realizar buscas nos escritórios da SAD do Sporting, em novembro de 2020, analisando igualmente o aumento de capital para quase 30% da fatia detida pela Holdimo nos leões. As buscas sobre suspeitas relativas a Sobrinho foram, na altura, justificadas em comunicado pela Direção do Sporting."A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD confirma a realização de buscas por parte da Polícia Judiciária às suas instalações. Em causa um alegado crime de branqueamento de capitais referente ao período de 2011 a 2014. A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD disponibiliza-se para colaborar com as autoridades para o esclarecimento de todo este processo. Congratulamo-nos ainda com o esforço do Ministério Público e das autoridades competentes em prol da verdade desportiva e da transparência, contribuindo para a dignificação do futebol português, neste e noutros processos", foi explicado.