«Somos da raça que nunca se vergará»: jogadores do Sporting depois da derrota na Alemanha

Os jogadores do Sporting não esconderam a desilusão depois da derrota de ontem na Alemanha, diante do Borussia Dortmund, na Liga dos Campeões. Nas redes sociais lamentaram o resultado, prometeram continuar a lutar e agradeceram o apoio dos adeptos.





"Não foi o resultado que queríamos mas continuamos a crescer como equipa. Vamos continuar a lutar pelos três pontos em cada jogo! Incrível sentir o apoio dos sportinguistas em Dortmund! Obrigado leões.""Fizemos coisas para que o resultado fosse diferente.. agora é descansar, continuar a aprender com os nossos erros e preparar o próximo jogo! Obrigado a todos pelo apoio!""Somos da raça que nunca se vergará. Vamos continuar a trabalhar para que continuemos a crescer enquanto equipa. Obrigado sportinguistas pelo vosso apoio incansável.""Não foi o resultado que ambicionávamos nem pelo qual trabalhamos os 90 minutos. Fizemos de tudo para que fosse diferente... e podia ter sido.Hoje é dia de refletir, tirar conclusões e trabalhar já para o próximo encontro. Mais uma vez, obrigado leões que estiveram nas bancadas a apoiar-nos de forma incansável.""Frustrados com o resultado e com a sensação que podíamos conseguir algo mais. Vamos continuar a lutar e a trabalhar. Obrigado aos adeptos por estarem sempre connosco.""Não conseguimos a vitória contra um grande Dortmund, vamos continuar a trabalhar e a lutar pelo que está por vir. Muito obrigado a todos pelo apoio. Vamos Sporting!







