Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Sopra as velas um fora de série: «Com 19 anos, Nuno Mendes é dos mais promissores da Europa» Do Sporting à Seleção Nacional, analista David Almeida diz que ascensão do lateral está "ao alcance de muito poucos"





• Foto: Sporting CP