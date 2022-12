Sotiris é baixa confirmada no Sporting: médio sofreu traumatismo na anca esquerda

Sotiris Alexandropoulos é baixa confirmada no Sporting. O médio grego, de 21 anos, foi reavaliado esta terça-feira no regresso aos treinos após a goleada ao Sp. Braga (5-0) e viu confirmadas as suspeitas de traumatismo na anca esquerda.Sotiris saltou do banco ao minuto 86 e lesionou-se já em tempo de descontos, na sequência de um choque com Paulo Oliveira. O camisola 6 dos leões recebeu assistência médica e ainda tentou prosseguir em campo mas teve de deixar o relvado instantes antes do final da partida, com o Sporting a ficar reduzido a 10 jogadores.Em dúvida para o Paços de Ferreira, Sotiris juntou-se no departamento médico ao quarteto de lesionados do plantel de Rúben Amorim, desde logo a St. Juste e Morita podem voltar no jogo com os castores, que assinala o regresso à Liga, no dia 29. Neto e Daniel Bragança só estarão disponíveis em 2023, ainda sem data de reintegração.De resto, como é habitual os titulares frente ao Sp. Braga fizeram apenas trabalho de recuperação, enquanto os restantes jogadores trabalharam no relvado. Amorim voltou a chamar vários jovens da formação.O Sporting dispõe agora de um dia de folga e voltará aos treinos na quinta-feira, pelas 10h30, à porta fechada, na Academia.