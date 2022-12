Sotiris integrado no treino do Sporting

A novidade no treino desta terça-feira do Sporting foi a reintegração de Sotiris que recuperou de um traumatismo na anca esquerda e é assim opção para o jogo de quinta-feira frente ao P. Ferreira (21h15).Desta forma, além de Ugarte que está castigado, Rúben Amorim só não poderá contar com os lesionados Morita, Neto e Daniel Bragança que prosseguem os respetivos tratamentos.Os leões realizam mais um treino amanhã, na Academia. No final dos trabalhos, Rúben Amorim realizará a habitual antevisão do jogo com os castores às 12h15.