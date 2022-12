Sotiris premiado na Grécia

Sotiris não tem tido vida fácil para se impor em Alvalade, ainda assim continua a ter razões para sorrir. É que o médio de 21 anos, que o Sporting contratou no passado verão por 4 milhões de euros ao Panathinaikos, foi eleito o melhor jogador jovem do campeonato grego, referente à época 2021/22, pela Associação de Jogadores Profissionais de Futebol daquele país, membro da FIFPro. Apesar de não ter marcado presença na gala da entrega de prémios, o camisola 6 dos leões deixou uma mensagem: "Agradeço a ajuda do Panathinaikos e dos meus colegas e, também, da minha família, por sempre me apoiar".

Desde que rumou a Alvalade, Sotiris contabiliza 11 jogos, mas apenas um como titular (contra o Varzim, na Taça de Portugal). Na recente goleada ao Marítimo, foi suplente utilizado (15’).