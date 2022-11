Sotiris regressa aos treinos do Sporting

O médio Sotiris Alexandropoulos regressou esta quarta-feira aos treinos do Sporting, após a ausência para representar a Grécia, informou hoje o clube lisboeta, quarto classificado da Liga Bwin.

Além do internacional grego, o treinador Rúben Amorim contou com a participação de vários jogadores provenientes da formação leonina no apronto realizado na academia do clube, em Alcochete, com vista à estreia na Taça de Liga.

O plantel sportinguista vai beneficiar de dois dias de folga, regressando aos treinos no sábado, às 10:30, de novo em Alcochete, de acordo com a informação publicada no sítio oficial do clube na Internet.

O Sporting estreia-se na Taça da Liga em 30 de novembro, frente ao Farense, da 2.ª Liga, em jogo da primeira ronda do Grupo B, defrontando depois Rio Ave e Marítimo, ambos do escalão principal, em 7 e 13 de dezembro, respetivamente.