Sotiris volta sem ritmo

Sotiris regressa durante o dia de hoje a Portugal após ter estado ao serviço da seleção da Grécia, que realizou particulares com Malta (2-2) e Hungria (1-2), e amanhã já deverá treinar em Alcochete.

O médio, de 20 anos, somou apenas... 10 minutos, como suplente utilizado com Malta. Já diante do conjunto húngaro, o selecionador Gustavo Poyet prescindiu da utilização do jogador, logo regressa com pouco ritmo competitivo.

Onze jovens chamados

Entretanto, com Neto e Bragança lesionados, Rúben Amorim chamou ontem onze jovens ao treino: David Monteiro, Gonçalo Braga, Alcantar, João Ferreira, Jallow, Miguel Menino, Samuel Justo, Vando Félix, Joelson, Francisco Canário e Chermiti.