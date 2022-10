Sousa Cintra e a eliminação do Sporting da Taça de Portugal: «Não vale a pena fazer grandes novelas»

Sousa Cintra, antigo presidente do Sporting, frisou, ao programa Bola Branca da Rádio Renascença, que a eliminação dos leões da Taça de Portugal, diante do Varzim (0-1) , são "coisas do futebol", sublinhando que não vale a pena a equipa de Rúben Amorim entrar em "desespero e angústia"."Ninguém fica satisfeito, mas o futebol é isto mesmo. Não vale a pena fazer grandes novelas nem estarmos todos numa situação de desespero e angústia. O Sporting tem que analisar as coisas. O mau momento vai passar e virão outros melhores. Que os sportinguistas estejam unidos, a união faz a força", começou por referir, antes de abordar o mercado de transferências e a confiança em Rúben Amorim."Não se pode fazer omeletes sem ovos. O Sporting deixa sair dois jogadores importantíssimos e isso faz a diferença. Confiança em Amorim? Com certeza. Uma pessoa não deixa de ser especial de um dia para o outro. Já mostrou que tem categoria, já levou o Sporting a ser campeão de forma clara e bonita. Acho que temos um treinador bom", rematou, garantindo que "ainda falta muito campeonato".