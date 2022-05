Sousa Cintra e as críticas do Benfica à arbitragem: «Acho que são justas»

O antigo presidente do Sporting, José de Sousa Cintra, analisou as mais recentes críticas do Benfica à arbitragem , concordando com o propósito das mesmas."Eu acho que as criticas são justas porque as arbitragens têm sido complicadas. É verdade que o ser humano erra e vai errar sempre, ninguém é perfeito, mas errar sempre de uma forma a favor deste ou daquele é desagradável. Os árbitros devem ter mais contenção para que as coisas não se incendeiem, e os árbitros por vezes complicam a vida dos clubes, dos treinadores e dos dirigentes. Há uma série de coisas que se podiam evitar. Todos deviam ter mais responsabilidade para bem do futebol", explicou em declarações à rádio Renascença.O ex-dirigente, de 77 anos, analisou o desempenho do Sporting e considerou que foi alcançada uma "época positiva"."Seria perfeita se tivéssemos ganho o campeonato e a taça. Ficámos em segundo lugar e o Sporting vai diretamente à Liga dos Campeões, tem a parte financeira garantida, que é a parte importante deste clube, e garantiu isso, é fantástico. Ficámos em segundo lugar, de uma forma tranquila e justa. O Sporting tem de continuar da forma como está a ser gerido", frisou Sousa Cintra.