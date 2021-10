Souza lamenta ‘detalhes’ que definiram vitória do Sporting

Souza, médio do Besiktas, explica a derrota com... pormenores, nomeadamente os lances de bola parada. “Os jogos são decididos nos detalhes. Sofremos três golos de bola parada, é um grande detalhe. Esses golos fizeram a diferença”, vincou o jogador que antes do jogo falou com Neto, ex-colega no Fenerbahçe.

D e salientar, apesar da derrota, a comunhão entre jogadores e adeptos do Besiktas. Ao intervalo, antes de recolher ao balneário e mesmo a perder por 3-1, a equipa turca fez questão de aplaudir o público. Já no final, foi o treinador Sergen Yalçin a voltar para trás e a saudar os adeptos, que devolveram os aplausos.